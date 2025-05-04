TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin yapıldığı Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in binaya girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı.
ARACINA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜYEREK ÇIKTI
Özel, bu nedenle törenin bitiminde aracına ulaşmak için yürüyerek AKM dışına çıkmak zorunda kaldı, bu sırada, bina dışında bekleyen Selçuk Tengioğlu'nun fiziksel saldırısına uğradı.
İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ŞİKAYET EDİLDİ
Makam aracının otoparka alınmaması talimatının İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildiğinin iddia edilmesi üzerine, CHP İstanbul İl Örgütü'nün, İstanbul Valiliği'ne, söz konusu olay ve Murat Özbek hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.