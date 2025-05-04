CHP Lideri Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili ilk açıklama yapanlardan biri de AKP Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz.

Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.

Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."

İMAMOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN SAYIN GENEL BAŞKANIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıdan sonra şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum.

Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.

Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.

Geçmiş olsun Sn.Genel Başkanım"

MANSUR YAVAŞ'TAN KINAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da saldırı şu sözlerle kınadı:

"Genel Başkanımız Sayın

@eczozgurozel

’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır.

Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

ERDOĞAN ÖZEL'İ ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i aradığını belirterek şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.

Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.