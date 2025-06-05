İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır. Korkmayız! Yılmayız! Kararlıyız!" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 4, 2025
Korkmayız!
Yılmayız!
Kararlıyız! pic.twitter.com/rzwEc7ZfY1
OLAY
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziosmanpaşa'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert çıkmıştı.
İBB'ye yönelik soruşturmaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i de eleştirmişti.
Özel hakkında, Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatılmıştı.