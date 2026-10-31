Balıkesir'in Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde zeytin üreticileriyle buluşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle ürünlerini toplayamaz hale geldiğini söyledi.

Zeytinciliğin binlerce yıllık geçmişine dikkat çeken Özel, "Çağlar boyunca hiçbir zaman zeytin üreten kişi aç kalmadı. Ama bu sene zeytin üreticisi aç kalmakla, borcunu ödeyememekle ve iflas etmekle karşı karşıya geldi" dedi.

"EDREMİT ZEYTİNYAĞINA TRUMP EK VERGİ KOYDU"

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkileri de eleştiren Özel, Trump yönetiminin Türkiye'den giden zeytinyağına yüzde 12,5 ek vergi getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaptığı görüşmelerde uçak alımı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve gümrük vergileri konusunda tavizler verdiğini savunan Özel, "Erdoğan-Trump ilişkisinden Amerika kazanıyor ama Edremit kârlı çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

Zeytin ve zeytinyağının stratejik ürün ilan edileceğini söyleyen Özel, üreticiye alım garantisi verileceğini ve ihracat pazarlarının korunacağını belirtti. Özel, dane zeytine 20 lira, zeytinyağına 50 lira prim desteği sağlayacaklarını ifade etti. Daha sonra yurttaşlara seslenen Özel, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Edremit ne yaptıysa onu yapın. Her meydanı doldurun, hep birlikte sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu.