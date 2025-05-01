Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dünkü açıklamasında Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını belirtirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bugünkü açıklamasında, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" dedi. Bakanların açıklamaları kafaları karıştırdı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı geldi.

DİSK'in çağrısıyla Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs mitingi öncesi Özel soruları yanıtladı.

"ULAŞTIRMA BAKANI DOĞRUYU SÖYLÜYOR"

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Sadece seçim zamanı değil daha bir iki gün önce Murat Kurum 'Gündemimizde yok' dedi ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı 'Var hiç gündemimizden çıkmadı, yapacağız' dedi. Ulaştırma Bakanı doğruyu söylüyor.

"ERDOĞAN HODRİ MEYDAN"

-Murat Kurum’un bunu inkar etmesi halkın tepkisinden korktuğu için. Ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı oylayalım Kanal İstanbul'u. Siz Kanal İstanbul’u savunun biz İstanbul'u savunalım. Bakalım bu referandumdan kim çıkacak. Cesaretleri varsa sandığı getirsinler.