Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Özel, Rize-Artvin Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Özel, havalimanından ardından 19 Eylül'de selin etkili olduğu Pazar ilçesine geçti. İlçedeki 10 Mart Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özel, sel nedeniyle zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Özel, geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. ESNAFLA KAHVALTI YAPTI Özel, ziyaretlerinin ardından Güvercin Sokak'ta bulunan bir çay ocağında esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Buradaki programını tamamlayan Özel, daha sonra Artvin'e hareket etti.

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