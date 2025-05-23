Siyasetin gündemi SÖZCÜ TV'de konuşuluyor. 19 Mart'ta başlatılan İBB operasyonları kapsamında 4. dalga gözaltılar bu sabah yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB'nin onlarca yöneticisi de cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salı gününü işaret ederek, savcılığın harekete geçmediği AKP Belediyelerinin yolsuzluklarını kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk CHP lideri Özgür Özel'in Fatih Belediyesine dair hazırlanan Sayıştay raporunun detaylarını Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programında canlı yayında açıkladı.

"20 SAYFALIK RAPOR VAR"

"Bir çok olay Sayıştay raporunda yer alıyor ancak kamuoyu bunlardan haberdar olamıyor. Sözünü ettiğimiz olaylara baktığımızda, 20 sayfalık rapor var.

Reklam alanlarının ihalesi olarak kullandırılmış halbuki kullandıramaz.

Belediye Başkan yardımcıları birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı alıyor.

Mevzuatta ön görülen oranda engelli ve sosyal hizmet kapsamında kişi istihdam edilmiyor.

Gecekondu fonunda biriken tutarlar amaca aykırı olarak idarenin cari harcamalarında kullanılıyor.

Kamulaştırmaların tapu müdürlüğünde takibi yapılmıyor.

Otopark paralarının otopark yapımı yerine cari harcamalarda çıkıyor.

Kira ödemelerinde gelir vergisi stopajı yapılmamış. Emlak vergisi hükümlerinden yararlananların takibi yapılmamış.

Park alanı olarak vatandaşa açık olması gereken yerler ecri misil karşılığında kullanılmış.

Bu tarz konu başlıkları var. Özgür Özel Bey'in açıklayacağı raporda ayrıntıları verilecektir. Biz konu başlıkları söylüyoruz."

MUHALİF BELEDİYELERE OPERASYON KAPIDA

İBB'ye yönelik operasyonlarda 4. dalga gözaltılar gündeme oturdu. Yürütülen soruşturmaların diğer muhalif belediyelere de yapılacağına ilişkin iddialar ortaya çıktı. SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk soruşturma hazırlarına dair de detayları açıkladı.

'İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAYACAK'

"- Şunu ısrarla söylemek gerekiyor. Bu olay İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Başka illere de operasyon ve soruşturma hazırlıklarının olduğu yolunda da bilgiler var ancak nereye olacak hangi ile yapılacak. Bunların arasında büyük illerin de olduğunu söylemek lazım."

'ARALARINDA BÜYÜK ŞEHİRLER DE VAR'

"- Nasıl İstanbul'da yürütülen soruşturma varsa diğer illerde aralarında bazı büyük illerin de olduğunu söyleyeyim. Bazı İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen dosyalar üzerine çalışma yapılıyor. Bunların da savcılıklara verileceği o illerin de benzer operasyonlara başlayacağı beklenen bir durum. Bunların arasında da büyükşehirler de var"