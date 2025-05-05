CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da yüksek gelen su faturalarından dolayı AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı hedef aldı ve CHP yönetimindeki Manisa’yı örnek gösterdi. AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Özel’e verdiği yanıtta tüketimdeki kademe farklıları üzerinden algı yaratmaya çalıştı. Altay’ın paylaşımına onlarca Konyalı tepki gösterdi. AKP’li Başkan geçtiğimiz günlerde su zammını, “Eğer ucuzlatırsak daha çok kullanırlar” sözleriyle savunmuştu.

ERDOĞAN’A AKP’Lİ BELEDİYEYİ ÖRNEK GÖSTEREREK YANIT VERDİ

Her 3 ayda bir su faturalarına otomatik olarak zam yapan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay üzerinden Erdoğan’a seslenen Özel, "Konya yıllarca AKP'ye oy verdi. Burayı ayıptır söylemesi 'çantada keklik' bildiler. Ancak sorunları çözülmedi. Bu sorunların en başında su sorunu geliyor. Erdoğan da çıkmış demiş ki 'En pahalı suyu CHP'li belediyeler yapıyor'. Konya Büyükşehir, suya zam işini otomatik hale getirmiş, suya kendisi zam yapmıyor ama 3 ayda bir zam kendi kendine zamlanıyor demek ki. CHP'li Manisa'da su 20 lira, AK Partili Konya Büyükşehir'de 32 lira" ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BAŞKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Geçtiğimiz günlerde suya yaptığı zammı “Suyu ucuzlatırsak daha çok kullanırlar” sözleriyle savunan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından Konya ve Manisa’ya ait iki su faturasını paylaşarak Özel’e yanıt verdi. AKP’li Başkan Altay, “Özgür Bey “kurusıkı” atıyor! Manisa’da su Konya’dan ucuz” dediniz, YALAN! Konya’da 15 metreküp kullanan bir aile 528 lira öderken aynı kullanım Manisa’da 617 lira. Yine kendinizi ters köşe ettiniz. Artık “su gibi yalanlar” söylemeyi bırakın, zira bizde musluktan sadece doğruluk akar. Ekte aynı dönemde aynı kullanımı olan Manisa ve Konya’dan su faturası bırakıyorum.” İfadelerine yer verdi.

ZAMLI FATURAYI PAYLAŞMADI, KADEME FARKLILIKLARIYLA ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Konya’da son olarak geçtiğimiz Nisan ayında su zam yapılmış ve 1 metreküp suyun fiyatı 30,27 TL'den 32,85 TL'ye yükselmişti. Atık su ve KDV eklendiğinde, kent merkezinde 0-15 metreküp suyun yeni fiyatı 38,5 TL olmuştu. AKP’li Altay’ın zamdan önceki döneme ait (Şubat ayı) faturayı paylaşması ise dikkati çekti. Öte yandan AKP’li Altay’ın kullandığı görsellerdeki faturalarda okuma tarihlerinin silindiği ve tüketimdeki kademe farklılıklarından kaynaklanan fiyat farkıyla algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

KONYALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın su paylaşımına Konyalılar yaptıkları yorumlarla sert tepki gösterdi. Altay’a tepki gösteren vatandaşların yorumları şu şekilde:

-Bırak Başkan ya! Ocak 1’de zam yaptın, Mart’ta zam yaptın. Otomatiğe bağlamışsın zam zam zam

-Ben Manisa veya başka bir yeri bilmem. Su pahalı. Biz akşama kadar evde durmuyoruz. Ona rağmen gelen faturalar çok. Pahalı yani. Kabul edin İbrahim bey.

-Yanlış hatırlamıyorsam bakım bedeli diye bir tutar yoktu önceden, son zamanlar bakım bedeli diye her ay 6 TL bindiriyorsunuz faturalara…

-Manisa birim fiyat 22 TL Konya birim fiyat 28 TL Nasıl Konya daha ucuz?

-O faturalarda kademelendirilmeler var Başkan.Siz 15 metreküp ilk kademe olarak uyguluyorsunuz.Bunu 8 metreküp ya da 5 metreküp üzerinden hesaplayın.Burada da hemen bir dezenformasyon var gibi.En azından çarpıtma.İlk 2 metreküp 1 TL’yi de fark etmek lazım.

-Haklı gibi üste çıkma sayın başkanım elektrik faturası ile su faturası yarışır hale durdu. Halk tasarruf ede ede perişan oldu. Bunun faturası sandıkta karşınıza çıkar. Saygılarımla.

MİTİNG ALANINDA DA VATANDAŞIN GÜNDEMİ SU FATURASIYDI

Öte yandan CHP’nin Konya mitinginde de bir yurttaş yanında getirdiği su faturasıyla yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Su faturasının son 3 ayda 2 bin 898 TL 50 kuruş geldiğini ifade eden Konyalı vatandaş, su faturasının elektrik faturasını geçtiğini aktararak, “Bu benim son 3 ayda gelen su faturam. Maaşımın büyük kısmı, su faturasına gidiyor. Su faturası, elektrik, faturası geçti. Geçinmekte zorluk çekiyoruz. Hiç olmazsa su faturalarına çözüm bulunsun.” ifadelerinde bulundu.