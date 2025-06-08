CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu gerçekten, herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağı bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis; diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor." dedi. Özel Ferdi Zeyrek için aralarında eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu doktorların bulunduğu özel bir Whatsapp grubunun kurulduğunu açıkladı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Bütün Türkiye'ye, siyasi partilere teşekkür ederiz. Her gün binlerce kişi hastaneye akın ediyor.

-Eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor.

-Türkiye'de yoğun bakım alanında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar

Teknik ekipmanlar için de önemli cihazlar alındı. Elden gelen her şey yapılıyor.

Mansur Yavaş da "Durum hakkında bilgi aldık. Biz kendisine şifa ediyoruz, bolca dua ediyoruz. Kendisinin yanındayız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.