CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT'ye gireceği okula götürdü.
Zeyrek'e söz veren Özel daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz., Malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” açıklamasını yapmıştı.