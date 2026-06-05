CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane'deki Tekke beldesinde yapılacak ara seçim öncesinde açıklamalarda bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na da dikkat çeken göndermelerde bulundu. Özel, "Köhnemiş yapıları geride bıraktık. Bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Karşınıza çıkabilir mi? Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık. İktidara hep birlikte yürüyeceğiz.

Artık mesele partinin evlatlarını Saray'a kurban edenlerle meşgul olmak değil artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmaktır. Yeni mücadelenin rotası yürüyüş, pusulası millettir" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SELAMINI GETİRDİM'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sandığa sahip çıkan yürekli insanlar burada.

Bu belde maalesef ihmal edildi. Tekkeliler değil ama ülkeyi yönetenler, Gümüşhane'den çok yüksek oy alanlar buradan kepçeyle aldılar vermeye gelince çay kaşığı ile vermediler.

Karadeniz'in yiğit evladı Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim. İç Anadolu'nun bağrında bir mucizeyi gerçekleştiren, geçmişte yüzde 20'lere kadar gerilediğimiz yerde yüzde 60 oyla seçilen Mansur Yavaş'ın selamını getirdim.

'BENİ SEVİYORSANIZ BARIŞ BAŞKANI SEÇİN'

'Tekke çok üzgün. 'Partinin başında Özgür Özel yoksa oy vermeyelim' denildiğini duydum. İnadına partiye sahip çıkıyoruz inadına.

Anneler diyor ki, sabaha kadar ağladım senin için. Ağlamayın. Ben bu partide kadınlar seçim akşamları sabaha kadar ağlamasın diye geldim.

Pazar günü erkenden sandık başına koşuyoruz. Beni seven sandığa koşsun Barış Başkanı seçsin.

'ÖLMÜŞ İNSANA İFTİRA ATIYORLAR'

(Muhittin Böcek'in Ferdi Zeyrek ifadesine ilişkin) 20 tane ilaç içen adamı evladıyla tehdit ettiler. O adama "Ben onu Özgür'e vermedim, onu rahmetli Ferdi'ye verim" Ölmüş ya, konuşamaz ya... Gören oldu mu? "Kimse görmeden ben Ferdi'ye verdim" Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu kötülüklere karşı sizlerin vicdanına sığınıyorum.

'BANA BİNA LAZIM DEĞİL, SEÇİM KAZANMAK LAZIM'

Ölülere iftira atanları geride bıraktık. Köhnemiş yapıları geride bıraktık. Bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Karşınıza çıkabilir mi? Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık. İktidara hep birlikte yürüyeceğiz.

Artık mesele partinin evlatlarını Saray'a kurban edenlerle meşgul olmak değil artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmaktır. Yeni mücadelenin rotası yürüyüş, pusulası millettir.