İzmir'de, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Özgür Özel, müdahalenin ardından mitingi Gündoğdu Meydanı'na taşıdı.

Özel, otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenmeye başladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-İlk genel başkan seçildiğimde, ilk başta bu şehir bütün dengeleri değiştirmiştir.

İlk genel başkan oldum, beni bağrınıza siz bastınız.

-Zaman şimdi öfkeyi umuda çevirme, zaman bu noktadan yeniden umut çıkarma, bu öfkeden enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma zamanı. Zaman ülkeyi kurtarma zamanı.

-(Cumhuriyet Meydanı'nın yasaklanmasına ilişkin) Bize 30 bin kişiyle, İzmir Özgür Özel'i bağrına bastı demesin, o fotoğraf çekilmesin, İzmir'deki enerji hiçbir yerden görülmesin istemişler.

-Zaten her sokak dolu, Kordon dolu, zaten orası bizi almayacak almayacak.

-CHP, kurulduğunda bir binası yoktu. İzmir'i işgal edenler binaları işgal ettiler. Onar binalara sahiptiler ama ger CHP'liler inanca ve kararlılığa sahiptiler. BU ülkenin kaderi ile partinin kaderi iç içedir.

Ayrıntılar gelecek...