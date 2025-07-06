CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dört ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın Özel'in CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.
ÖZEL HAKKINDA FEZLEKE SUNULMUŞTU
Özel hakkında 2 Temmuz'da "dokunulmazlıklarının kaldırılması" talebiyle fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri göndermişti.
Özel hakkındaki fezlekeye gerekçe olan davanın, Özel’in Yargıtay’ın tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı kaydedilmişti.
Ayrıntılar geliyor...