Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yeni soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesinin "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" olduğu belirtildi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yargıya Tehdit, Hukuk Devletine Açık Saldırıdır

"CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır.

Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz.

Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

OLAY

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziosmanpaşa'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert çıkıştı.

İBB'ye yönelik soruşturmaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i de eleştirmişti.

İBB operasyonlarında gözaltına alınanların hastaneye sevk edilme görüntülerine tepki gösteren Özel şunları söylemişti:

"Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadır. Bu darbeye direneceğiz!

Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Dün o görüntüler Türkiye'yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür.

Görüntülerin talimatını kim verdiyse bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana huzur yok.

Savcı sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim.

Erdoğan'a söylüyorum, AK Parti'de aklını başına toplayacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!"