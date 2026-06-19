CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Birgün TV'de Timur Soykan'ın konuğu oldu.

'MİLLETE SORACAĞIM'

'Mutlak Butlan' ve yeni parti tartışmalarını değerlendiren Özel, 'Son çaba da boşa çıkarılırsa, ben taraftan yürüyeyim diye millete soracağım' dedi.

'UYKUM KAÇTI'

Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı' sözlerine de cevap verdi.

En stresli dönemlerde bile uyuyabildiğini söyleyen Özel, "Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, saat 7’de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar. Dolu altında yürüdüm. Burada geldim. Miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu. O gece yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak... Yani Barrack’ın 'merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok' dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, 'bu köşeyi de biz doldurabiliriz' tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim' diye konuştu.

'İHRAÇ ETMEYE KALKIŞACAKLARINI SANMIYORUM'

'Beni ihraç etmeye kalkışacaklarını sanmıyorum' diyen CHP lideri, 'Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeye niyet ederler, göze alırlar mı? Yani Özgür Özel'i CHP'den ihraç ederlerse o zaman grup başkanlığı düşebilir' ifadelerini kullandı.

'TUTUKLANMAYI BEKLEMİYORUM'

Tutuklanmayı beklemediğini belirten Özel, "Yani böyle yine de göze aldılarsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip görevleri göze alanlar her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. Her şeyi göze alarak yola çıkmadıysan zaten bir teklife evet diyorsun. Bir kenarda oturuyorsun. Ben o teklife hayır dedim diye yani gel mutlu mesut 20 yıl muhalefette otur keyfini çat teklifine olmaz dedim ve iktidar hedefledim diye hedefteyim. Bu hedefin sonunda ne varsa ben onu göze almışım ama bu milletin bu sahiplenmesi ve bu tepkisi oldukça partilerini baraj altı yapmak isteyenler böyle şeylere kalkışabilir" şeklinde konuştu.