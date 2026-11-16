YENİ Parti Kuruluş Kurultayı’nın ilk gününde konuşan Özgür Özel, kürsüden çiftçi Veysel Ünal’ın mektubunu göstermiş, hayvanlarının bir günlük süt parasını YENİ Parti’ye bağış olarak gönderdiğini söylemişti.

Çankırı Yapraklı’dan Veysel Ünal, “Hayvanlarıma kim bakar, gelemem, sen bana bir selam çak” dedi. Veysel Amca kurultaya unutulmaz bir iz bıraktı.

ARAYIP ÇAĞIRDI

Özel, “Çankırı Yapraklı’dan “Hayvanlarımın bir günlük süt parasıdır. Size helal olsun, yolunuz açık olsun” diyen Veysel Ünal’ı anlatırken duygulandı, gözleri doldu. Mektubu okuduktan sonra Veysel Ünal’ı telefonla aradığını belirten Özel, aralarında geçen diyaloğu anlattı, “Aradım, dedim ki; ‘Bizim örgüt seni alsın gelsinler, salonda otur.’ Dedi ki; ‘Hayvanlara kim bakacak? Ama sen bana bir selam çakarsan bahtiyar olurum’ dedi” diye konuştu.

Özgür Özel’in sesi titredi, gözleri doldu.

Veysel Ünal’ın isteğini kurultay kürsüsünden yerine getiren Özgür Özel, alkışlar eşliğinde konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca; helal et hakkını! Selam olsun sana, selam olsun sana!”