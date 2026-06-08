CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne denk gelen grup toplantısı için Ankara'da olacağını söyleyen Özel'in Zeyrek'ten bahsederken gözleri doldu.

CHP'de mutlak butlan kararıyla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısını yapacağını açıklamasıyla ortaya çıkan bilmece, Özel'in açıklamalarıyla daha da karmaşıklaştı.

MANİSA'DA OLACAKTI AMA...

Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa'da olacağı için grup toplantısı yapmayacağını açıklayan Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin adımının ardından kararını değiştirdi. Özel, "Ben grup toplantısı yapmayacağım, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü dedim. Kemal Bey'in grup toplantısı yapacağı söylendi. Ölüm yıl dönümü fırsat bilindi. Üzülerek takip ediyorum" dedi.

Konuşurken sesi titreyen ve gözleri dolan Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'ten bahsederken şunları söyledi:

"Çok düşündüm 'ne yapmalıyım' diye. Ferdi'nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana 'Ağabey sen orada lazımsın biz burayı hallederiz' derdi. O yüzden yarın ben burada lazımım arkadaşlar"