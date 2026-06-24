Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta Ankara Valiliğine verdiği iki dilekçe ile CHP Genel Merkezinin polis zoruyla tahliye edilmesini talep etmişti.



Çevik kuvvet polisinin CHP'nin garaj kapısını girerek başlattığı müdahale sonucunda bina Kılıçdaroğlu ve ekibine tahsis edilirken, 'İBB Borsası' davasının şüphelilerinden olan avukat Mehmet Yıldırım, CHP Genel Merkezine girerek çektirdiği pozu sosyal medya hesabından "Arınma" notu ile paylaşmıştı.





Söz konusu paylaşım CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'i adeta çileden çıkardı.



Özel’in iddialarına göre, Yıldırım, İBB soruşturması kapsamında tutuklananlara giderek ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanarak ifade vermeleri karşılığında kendilerini serbest bıraktıracağını vadetti. “Milyonlarca dolarlık bir dosyadan” bahsettiğini vurgulayan Özel, avukatı Türkiye Barolar Birliğine, savcıyı da HSK’ya şikayet edeceklerini bildirdi.



ÖZEL'İN TUTUKLANMASI İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURDU



Bu gelişmelerin ardından avukat Yıldırım, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 'sıra dışı' bir başvuruda bulundu.



SuperHaber'in haberine göre, İBB borsası iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Avukat Mehmet Yıldırım, Özgür Özel'in "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten" tutuklanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.



Yıldırım dilekçesinde Anayasal düzene karşı suçların dokunulmazlık kapsamında olmadığını ileri sürerek Özel'in acilen tutuklanmasını talep etti.