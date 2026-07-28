CHP'de peşpeşe istifalar tsunamiye dönüştü. Mahkeme kararı ile CHP'ye mutlak butlan olarak atanan Kılıçdaroğlu'nun partideki Özgür Özel destekçilerinin tasfiye etmeye başlamasının ardından gelen süreçte YENİ Parti kuruluşu ilan edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla yönetimine geçtiği CHP'de kopuşlar sürüyor.

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine getirilmesinin ardından, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılımlar sürüyor.

Katılımlar sürerken sessizliğini koruyan CHP'li Belediye Başkanları ile ilgili dikkat çeken iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddialar gündeme yenidne geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçeceğini iddia etti.

"AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE GEÇİYOR"

Mengü, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek.” ifadelerini kullandı.

"TUGAY'IN DOĞRU YERDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

SÖZCÜ TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cemil Tugay hakkındaki iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı.

"- 'Biz butlancıyız' demedikten sonra siyaseten muhalefet partisinden seçilmişlerin çıkıp da iktidar partisine geçmelerinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Cemil Tugay'ın da binlerce İzmirlinin oyundan sonra AKP'ye geçeceğini düşünmüyorum. Tugay'ın doğru bir zaman da doğru yerde olacağını düşünüyorum"

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek bağımsız siyaset kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyareti sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçeceği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Tugay, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Tugay açıklamasında, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım," dedi.