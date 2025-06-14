CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin özellikle güçlü olduğu il ve ilçelerde miting yapmaya devam ediyor.

Özel'in son durağı Bayburt'tu... CHP 14 yıl sonra Özel'in liderliğinde Bayburtlularla miting vesilesiyle bir araya geldi.

Yoğun dolu yağışına rağmen Bayburtlular miting alanını terk etmedi.

CHP lideri Özel, mitingde İsrail ile İran arasındaki gerilimden bahsetti. İktidarın verdiği tepkiyi yetersiz bulan Özel, "Bu iktidar partisinin İsrail'e kısık sesle konuşması, küçük harflerle konuşması, Trump'a karşı suspus olması çok çok üzücü, rahatsız edici, endişe vericidir" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'TRUMP'A KARŞI DİK DURUŞ BEKLİYORUM'

İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı kınıyoruz. İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntısından, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz.

Bunun için başta sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil Trump'a karşı da dik duruş bekliyorum. İmamoğlu 87 gündür içeride tutuluyor. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece, sonra Saraçhane'de sonra da tüm Türkiye'yi adım adım gezerek iftiralara direniyoruz.

Her gün yeni bir iftira atıyorlar. İnsanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Sayın Erdoğan bundan tam üç ay önce 'Göreceksiniz bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar' demişti. Söylenenin tamamı iftira.

'BİRİLERİ TRUMP'A HİÇBİR ŞEY DEMEDİ'

Ülkemizin çevresi yangın yeri. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor. Filistin'de İsrail'in Gazze'deki katliamları sürüyor. Şimdi, 50 binden fazla Filistinli, çoğu çocuk ve kadın katledilmişken, buna karşı önce Amerika sessiz kaldı sonra da Trump geldi, 'İyi oldu' dedi resmen. 'Bunları buralardan ötelere götürelim. Burayı güzel bir sahil kenti yapayım, kumarhane açayım' dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi.