CHP’nin “Gel, Seç, Tarihe Geç” sloganlı ön seçim toplantısının ardından CHP Lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

TOPLANTI BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özel’e toplantıda, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek eşlik etti.

Özel ve İmamoğlu burada; il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan belediye başkanları toplantısında Özel, katılımcılara hitap etti. İl örgütleriyle gerçekleştirilen toplantıda ise Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ile İmamoğlu konuşma yaptı.