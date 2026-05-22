Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Son olarak karara ilişkin YSK'ye yapılan itiraz bugün reddedildi.

ANKA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

'EN UYGUN ZAMANDA KURULTAY...'

Görüşmeye dair detayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez anlattı. Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"- Az önce sayın Özgür Özel ile sayın Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Görüşmede sayın Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini sayın Özgür Özel’e söyledi. Özel de kendi taleplerini bu yönde olduğunu, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra sayın Kılıçdaroğlu’na geri döneceğini söyledi."