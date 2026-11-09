YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Parti genel merkezinden yapılan bilgilendirmeye göre; görüşmede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ve tüm Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik eden Özgür Özel, Karabağ mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ve stratejik dayanışmanın altını çizen Özel, iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye taşınması noktasında her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Özel görüşmede, "Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN YENİ PARTİ'YE TEBRİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise gerçekleştirilen telefon görüşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Zafer Günü kutlaması dolayısıyla Özgür Özel’e teşekkür etti.

Görüşmede YENİ Parti’nin kuruluşunu da kutlayan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk siyasetindeki yeni dönem çalışmaları için Özgür Özel’e ve partisine başarı temennisinde bulundu.