'Terörsüz Türkiye' süreci Çerçeve Yasa'ın Meclis'te kabul edilmesiyle yeni bir boyuta evrilirken, DEM Parti heyetinin İmralı'da 2 Ağustos'taki ziyaretine ilişkin notlarda, terör örgütü PKK Abdullah Öcalan'ın YENİ Parti lideri Özgür Özel'e selam göndererek, “Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Öcalan'ın kendisine selam gönderdiği iddialarına ilişkin konuştu.

'DEMOKRASİ TBMM'DEN GEÇER'

DEM Parti'nin İmralı heyeti ve hükümet cephesinin kendilerini haberdar etmediğini kaydeden Özel, demokrasi yolunun TBMM'den geçtiğini vurguladı.

Özel "İmralı heyeti daha önce partileri ziyaret ediyordu, bu sefer 1 Ağustos görüşmesi sonrası birkaç partiyi ziyaret etti. Bizden bir randevu istemediler ve bana böyle bir şeyden bahsetmediler. O yüzden meseleyi radarıma almadım. Ama genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil; TBMM’den geçiririm. Şu cezaevinden geçmez, buradan geçer değil; eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, sandıktan geçer" ifadelerini kullandı.