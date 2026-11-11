YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği, kuruluş temalı 1'inci Olağan Kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel, 150 kişiye çıkarılan Parti Meclisi (PM) listesi ve kurultayda yapacağı konuşma için çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta boyunca kurultay hazırlıklarına yoğunlaşacak olan Özel, 13 Kasım Cuma günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Üç ayrı bölümden oluşması planlanan PM'nin "Parti Örgütü Grubu"nda görev alacak 40 ismin, bu toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

"ALANINDA UZMAN, SİYASETTE YENİ İSİMLER"

Özel'in, CHP Genel Başkanlığı döneminde oluşturulan gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) olduğu gibi ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre gibi alanlarda uzmanlaşmış isimlere PM listesinde yer vermesi bekleniyor. Bu isimlerin, 30 kişiden oluşması planlanan "Politika Geliştirme Grubu" kontenjanında bulunacağı belirtiliyor.

Partinin ismine uygun olarak PM'de de yeni isimlerin yer alacağını ifade eden parti kurmayları, "Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak" dedi.

PM'nin üçüncü bölümünü ise tüzükte "Parti Yasama Grubu" olarak tanımlanan yapı oluşturacak. Bu kapsamda, TBMM'de grup yönetiminde görev almayan 77 YENİ Parti milletvekilinin bu bölümde yer alması planlanıyor. Özel'in, Kurucular Kurulu'nda bulunan bu isimleri "geride bırakmamak" ve bir vefa göstergesi olarak PM'ye dahil etmek istediği ifade ediliyor.

ÖZEL, ESKİ MİLLETVEKİLLERİYLE DE BULUŞACAK

Özgür Özel, 13 Kasım Cuma günü ayrıca CHP'li eski milletvekilleriyle bir araya gelecek. Buluşmanın, eski milletvekillerine hem butlan sürecinde ve YENİ Parti'ye geçiş aşamasında Özel'e verdikleri destek hem de kongrelerde üstlendikleri görevler nedeniyle teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kurultay kapsamında YENİ Parti'nin üç aylık mali raporu da açıklanacak. Partinin kuruluş ve işleyiş giderleri delegelerin onayına sunulacak. Ayrıca Genel Sayman tarafından vatandaşlara yönelik bir çağrı yapılacak. Edinilen bilgiye göre, isteyen vatandaşlar parti genel merkezine giderek aidat, bağış ve faturalara ilişkin kayıtları inceleyebilecek.

Öte yandan parti kulislerinde, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin blok liste yöntemiyle gerçekleştirilmesi yönündeki eğilimin ağırlık kazandığı belirtiliyor.