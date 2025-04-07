CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı dün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda, kürsü konuşmalarının ve Genel Başkanlık seçimlerinin ardından saat 20.00 sıralarında başlayan PM ve YDK ile Bilim Kültür Kurulu üyelikleri için seçimler saat 23.50'de tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Oy sayımı 03.30 sıralarında tamamlanarak, sonuçlar açıklandı. PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu'na seçilen isimler, kurultay salonundaki dev ekrana yansıtıldı.

3 LİSTE YARIŞTI

PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı.

İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ

Oy sayımının sonucunda saat 03.50 itibarıyla açıklanan listeye göre, CHP Lideri Özel'in anahtar listesi firesiz geçti. Bin 323 kayıtlı delegenin olduğu kurultaydaki seçimlere göre, CHP'nin yeni PM'si şu isimlerden oluşuyor:

Deniz Yavuzyılmaz

Suat Özçağdaş

Mahmut Tanal

M. Gül Çiftci Binici

Ensar Aytekin

Hikmet Erbilgin

Gamze Taşcıer

Ali Abbas Ertürk

Canan Taşer

Mahir Yüksel

Namık Tan

Turgay Özcan

SElin Sayek Böke

Özgür Karabat

Berkay Gezgin

Erhan Adem

Baki Aydöner

Semra Dinçer

Saniye Barut

Deniz Yücel

Nuhayat Altaca Kayışoğlu

Ozan Işık

Ali Haydar Hakverdi

Yalçın Görgöz

Burhanettin Bulut

Ali Haydar Fırat

Murat Bakan

Melisa Uğraş

Pınar Uzun Okakın

Ulaş Karasu

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Yalım Halıcı

Nazan Güneysu

Burcu Mazıcıoğlu

Mehmet Necati Yağcı

Zeliha Aksaz Şahbaz

İsmail Atakan Ünver

Ecevit Keleş

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Berna Özgül

Şengül Yeşildal

Mehmet Alkım Denizaslanı

Gökan Zeybek

Uğurcan İrak

Özgür Ceylan

Sinem Kırçiçek

Sevgi Kılıç

Engin Özkoç

Niyazi Şen

Aylin Nazlıaka

Ahmet Hakan Uyanık

Uygar Parçal

YDK listesinde şu isimler yer aldı:

Özgür Sağlam

Deniz Çakır

Turan Taşkın Özer

Ayça Akpek Şenay

Süleyman Bülbül

İsmail Emre Telci

Nurdan Yücal

Esin Fatma Temel

Aysemin Gülmez

Hümeyra Akkuş Sandıkçı

Deniz Demiröz

Özkan Tice

Ali Balta

Ekincan Aksoy

Remzi Kazmaz

Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri şöyle:

Yalçın Karatepe

Yankı Bağcıoğlu

Emine Uçak Erdoğan

Gülşah Deniz Atalar

Gökçe Gökçen

Bahadır Erdem

Baran Bozoğlu

Berker Esen

Baran Seyhan

Armağan Erdoğan

Örsan Kunter Öymen

Taner Demirer

PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:

Orhan Sarıbal

Deniz Demir

Mustafa Tunç Soyer

Koza Yardımcı

Oğuz Kaan Salıcı

Müslim Sarı

Ali Öztunç

Selçuk Sarıyar

Mahir Polat

Gonca Yelda Orhan