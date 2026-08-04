CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol , yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek bir öneri sunduğunu ve onay almasının ardından bu teklifi Özgür Özel’e ilettiklerini ifade etti.

'SEÇİME KADAR BAŞKAN KILIÇDAROĞLU OLSUN'

Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun genel seçime kadar genel başkan olarak görevine devam etmesi, Özgür Özel’in ise parti içinde aktif görev almayı sürdürmesi önerildi. Seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olması ve Meclis Başkanı yapılması, Özgür Özel’in ise süreç içinde cumhurbaşkanı adayı olabilmesi veya seçim sonrasında genel başkanlığı üstlenmesi teklif edildi.

ÖZEL TEKLİFİ REDDETTİ

TV100'ün haberine göre Gürsel Erol, yapılan görüşmede Özgür Özel’in teklifi kabul etmediğini açıkladı. Erol’un aktardığına göre Özel, bu teklifi kabul etmesi halinde mevcut süreç ve genel başkanlık tartışmalarıyla ilgili meşruiyet tartışmalarını kabul etmiş olacağını ifade etti.

Özel’in ayrıca kurultayın toplanması gerektiğini belirterek, genel başkanlık görevine ilişkin sürecin bu şekilde sonuçlanması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

“BU FORMÜLLE SEÇİME GİRERSEK %10 OY ALAMAYIZ”

Erol’un açıklamasına göre Özgür Özel, söz konusu öneriye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu formülle seçime girersek yüzde 10 oy alamayız” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından teklifin kabul edilmediği ve sürecin bu şekilde sona erdiği bildirildi.