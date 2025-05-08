CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde uğradığı saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. SÖZCÜ’ye konuşan Özel, törene yürüyerek katılmak zorunda kalmasının ardında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in talimatının olduğunu belirtti.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA SORUŞTURMA

Özel, “Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sahibi olan emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca usulen koruma ekibim hakkında da soruşturma açıldı,” ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRI HEM BANA HEM SİYASET KURUMUNA"

Özel, yaşanan olayı yalnızca şahsına yönelik değil, siyaset kurumuna karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. “Bu saldırı hem bana hem de tüm siyaset kurumuna yapılmıştır,” diyen Özel, siyasi zeminde güvenliğin sağlanmasının demokratik işleyiş açısından önemine dikkat çekti.