Yargı müdahaleleri, parti değiştirmeler ve istifalarla şekillenen siyasi atmosferde seçim tartışmaları Ankara kulislerinin en önemli başlıklarından biri haline geldi. “Erken seçim mi, baskın seçim mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, iktidar kanadından seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamalar ise kulislerde yeterince inandırıcı bulunmadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada, “Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum” demesi, baskın seçim iddialarını daha da güçlendirdi.

YENİ PARTİ'DEN B PLANI

Olası bir baskın seçimin Mart 2027'de yapılabileceği öne sürülürken, gözler ilk kurultayını 14-15 Kasım'da gerçekleştirecek YENİ Parti'nin hazırlıklarına çevrildi. Parti kurmayları, Mart 2027'de seçim yapılması halinde Seçim Kanunu nedeniyle YENİ Parti'nin seçime girememe ihtimaline karşı bir B planı hazırlandığını belirtti. Buna göre partinin tüm kurmay kadrosu, seçime girme yeterliliğine sahip yedek partiye taşınacak. Özgür Özel'in ayrıca “seçime özel MYK” oluşturacağı, seçim sürecini yönetecek kadroların ise deneyimli isimlerden seçileceği ifade edildi.

“YEDEĞİN DE YEDEĞİ VAR”

YENİ Parti kaynakları, iktidarın muhalefete yönelik giderek sertleşen müdahalelerinin A, B ve C planlarını zorunlu hale getirdiğini savundu. Kaynaklar, “İlk seçimde gideceklerini biliyorlar. Bu yüzden, ‘Bu da olmaz’ diyebileceğimiz her şeyi yapabilirler. Yalnızca bir ana ve bir yedek plan değil, yedeğin de yedeği planlarımız var” ifadelerini kullandı. Parti kurmayları ayrıca ittifak tartışmalarının gündemlerinde olmadığını, “taban ittifakı” olarak nitelendirdikleri birlikteliğin sandıkta kurulacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi halinde cumhurbaşkanı adayının parti üyelerine sorulacağını belirten kurmaylar, toplumsal muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği bir isimle seçime gideceklerini, kişisel hırsların ve adaylık tartışmalarının partinin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

ÖZEL: SEÇİME HAZIRIZ

BirGün'de yer alan habere göre Altılı Masa sürecinin seçmende büyük bir travma yarattığını belirten bir YENİ Parti kurmayı, geçmişte partilerin birbirlerine istemeden de olsa engel olduğunu ve öne çıkan isimlerin kendilerini frenlemek zorunda hissettiğini söyledi. Aynı hataların tekrarlanmayacağını vurgulayan kurmay, önceliğin halka partiyi doğru anlatmak ve iktidar iddiasını ortaya koymak olduğunu belirterek, ittifakın sandıkta sağlanacağını ifade etti. YENİ Parti Lideri Özgür Özel de Kars'taki esnaf ziyaretinin ardından Erdoğan'ın seçim açıklamalarını değerlendirdi. Özel, seçime “dünden hazır ve dünden razı” olduklarını belirterek, uzun süredir milletin sandık talebini dile getirdiklerini söyledi. Erdoğan'ın Güneysu'daki “yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız” sözlerini eleştiren Özel, seçimin atlatılacak bir zorluk olmadığını savundu. Emeklilerin 23 bin TL ile geçim sıkıntısını dahi aşamadığını belirten Özel, "Çok çalışacağız, birlikte olacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.