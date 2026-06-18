Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.
Bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel dahil 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Karma Komisyona sevk edilen dosyalar arasında İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.
ÖZEL VE SARIGÜL'ÜN 2'ŞER DOSYASI VAR
Toplam 14 dokunulmazlık dosyası bulunurken Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dosya olduğu öğrenildi.