İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar ile Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Özel’in, bir etkinlikte diğer katılımcılarla birlikte Türk bayrağı sallarken yüzünün gülmediği ve dalgın göründüğü anlar, 1 Temmuz’da birçok kez paylaşıldı. Video, “Ülkede en az 20 milyon insan bu modda”, “Bu aralar bizim heves” gibi esprili yorumlarla kısa sürede viral oldu.

VİDEO GEÇEN YILA AİT ÇIKTI

Sosyal medyada hızla yayılan videonun ne zaman ve nerede çekildiğini Odatv ortaya çıkardı. Görüntülerin, yaklaşık bir yıl önce, 7 Temmuz 2024 tarihinde Edirne’de düzenlenen 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ait olduğu belirlendi.

Özgür Özel’in, o gün güreşleri izlediği ve başpehlivan Yusuf Can Zeybek başta olmak üzere finale kalan pehlivanlara ödüllerini takdim ettiği kaydedildi.