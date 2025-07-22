2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran’da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL ÇARŞAMBA GÜNÜ CHP'YE GEÇTİKLERİNİ AÇIKLAYACAK"

Gazeteci Hilal Köylü, Avşar ve Rızvanoğlu'nun partiye katılmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını duyurdu.

Köylü, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Evrim Rızvanoğlu, ve Cem Avşar, her iki ismin de önümüzdeki günlerde CHP'ye katılması bekleniyor. Rızvanoğlu'nun çarşamba günü Bakırköy'deki miting için orada Özgür Özel tarafından halka anlatılacağı...

-Artık Meclis'te grup toplantıları yapılamıyor. Öyle bir beklenti var. Cem Avşar da oraya katılacak.

-Deva Partisi'nden de bugüne kadar 15 vekille onlar CHP listelerinden girmişlerdi Meclis'e. Altı vekil istifa etti.

-Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Özer. İki isim CHP'ye katıldı oradan istifa eden. İki isim bağımsız kalmıştı, bağımsızlardan iki kişi daha geçiyor. Dört vekil DEVA'lı, CHP'ye geçmiş oluyor.