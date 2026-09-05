YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün sürecek Trakya temasları kapsamında Edirne'ye geldi.

Özel ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Vefa Edirne Kafe'de emeklilerle hitap ettikten sonra kafenin bahçesine zeytin fidanı dikti. Ardından Özel ve beraberindekiler emeklilerle bir araya geldi.

"MÜSAVAT BEY SELAM OLSUN"

"İYİ Parti’nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti’ye de Türkiye’ye de güç verecek” diyen Özel, yaptığı hatanın fark edilmesinin ardından, “Müsavat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun. Sevgili başkanı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ KİŞİ İYİ PARTİ'YE ÜYE OLABİLİR"

Dil sürçmesine ilişkin konuşmasını sürdüren Özel, "Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Bey’e bir güzellik oldu" dedi. Müsavat Dervişoğlu ile geçmişte birlikte görev yaptıklarını belirten Özel, "Müsavat Bey de dostluğumuzun çok iyi olduğu, geçmişte birlikte görev yaptığımız çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Birbirimize saygıda, hürmette kusur etmeyiz. Buradan da ona selam olsun. Yanlışlıkla üç kere söyledim. Üç kişi İYİ Parti’ye, gerisi Yeni Parti’ye üye olabilir" dedi. Özel’in bu sözleri alandakileri güldürdü.