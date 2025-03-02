CHP lideri Özgür Özel, babası örtülü ödeneğinin başında olan Serim hakkında 5 gün önce TBMM’de önemli iddialarda bulunmuştu.

Serim’in yerine daha önce de Lefkoşa Büyükelçisi olan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışı Türkler Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildi.

"BİRİLERİNİN HESAP HAREKETLERİNDE ACAYİP ŞEYLER OLDU MU?"

Özel, geçen salı günü TBMM’de imalı bir konuşma yaparak, “Örtülü ödeneğin başındaki Maksut Serim’in oğlunu meslekten gelmediği halde Büyükelçi yaptınız. Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile önceden ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Şimdi soruyorum. Uluslararası sularda yüzen gemiler var mı, bu gemiler yüzerken durduruldu mu ve yükü neydi? O günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler oldu mu?” demiş ancak cevap alamamıştı.