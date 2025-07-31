CHP, dün Şile'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yüklendi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

'TİKTOKÇU BAKAN DEDİĞİMİ YAPTI'

"Her şey bir yana bir ‘Tiktokçu’ Hakan var. Güya Dışişleri Bakanı. Bu Bogota'da hazırlanan İsrail'e yaptırımlar içeren bildirgeyi imza attırmamıştı. Çünkü korktular, İsrail ile deniz ticaretinin kati şekilde yasaklanmasından korktular. İsrailli katillerin Türkiye'de de yargılanacak olmasından korktular. Geçen sefer nasıl Mavi Marmara'dakileri sattılar, Türkiye'deki davaları düşürüp ezberden kendileri tazminatta anlaştılar. Bu sefer İsrail ile ters düşmekten korktular. Bunu söyleyince 'Uluslararası Deniz Anlaması var, biz o anlaşmanın bazı maddelerine karşıyız, o yüzden atmadık'. Oysa Ege dışında her yerde UNCLOS anlaşmasını uyguluyorsun dedik. Bak başka ülkeler şerh koymuş, sen de koyaydın dedik. Utanmadan bize Yunan'ı tutuyorsun dedi, asabımızı bozdu, gerekli cevabı verdik. O günden sonra Türkiye ayağa kalktı. Bu ‘Tiktokçu’ bakan, sanki söylediklerini söylememiş gibi tükürdüklerini yaladı, aynen dediğim gibi anlaşmaya şerhi koyup altına imza attılar. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yunan tezini destekliyorsun diyen Hakan Fidan, ne dedim sana. Bu millet bunu yutmaz, alnını karışladı senin, alnını."

'ELİNİ CEBİNE KOYUYOR, ORADAN KURTLAR VADİSİNİ BASIYORLAR'

Kimseye hak etmediği itibarı tanımayacaklarını söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Bu kağıttan kaplanları millete tanıtacağız. ‘Suriye’ye dört kişi gönderirim, Türkiye’ye sekiz bomba attırırım, işi hallederim’ deyip de yakalanan MİT Başkanı budur. Kendi sağlığını koruyamayan, MİT Başkanı’yken ‘Beni zehirlediler’ deyip kendisine mağduriyet ararken, MİT'i rezil eden muhteris budur. 15 Temmuz’dan haberi olmayan, Cumhurbaşkanına haberini dayısının verdiği 15 Temmuz’da yemek yiyen, tabağı sıyıran, o sırada memleketi FETÖ’cülere bırakan budur. MİT personelinin kimlik bilgileri bunun döneminde çalınmıştır. MİT Başkanlığından sonra Tayyip Erdoğan emriyle Dışişleri Bakanlığı’na alınmıştır. 100 yıldır olmayan olmuş, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs’ı tanıyacaklar diye beklerken, gidip Güney Kıbrıs’ı tanımışlardır. Trump ve Putin’i Ukrayna için Türkiye’de buluşturacaktı. Tık yok. ABD elçisi Türkiye’ye hakaret ediyor. Tık yok. Ama Dışişleri Bakanı’nda varsa yoksa tiktok. 'Sayın Bakanım buraya bakalım' bakıyor. 'Eli cebe koyalım' koyuyor. ‘Saati gösterelim, az vaktiniz kaldı demiş olalım.’ Pahalı saati gösteriyor. Oradan Kurtlar Vadisi basıyorlar. Bak ‘Tiktokçu’, pabucumun ‘Tiktokçusu’. Böyle Dışişleri Bakanı olmaz. Pabucumun Tiktokçusu seni."