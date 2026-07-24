CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeni parti hazırlığı yaptığı iddia edilen Özgür Özel cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Özel'in TBMM'de gece yarısı milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştireceği ve görüşmenin ardından çok sayıda milletvekilinin istifa edeceği yönündeki kulis bilgileri gündeme gelmişti.

TOPLANTI İPTAL

TV100'de yer alan habere göre, Özgür Özel'in dün gerçekleştirmesi planlanan toplantı son anda iptal edildi.

Özel'in bugün saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Toplantıya tüm milletvekillerinin herhangi bir mazeret bildirmeden katılmasının istendiği öne sürüldü.

İddiaya göre Özgür Özel, istifa kararını bugün yayınlayacağı bir video aracılığıyla kamuoyuna açıklayacak.

SAYI ARTABİLİR

Siyasi kulislerde, bazı milletvekillerinin e-Devlet üzerinden istifa işlemlerini gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Öte yandan bugün 91 milletvekilinin, kurulması planlanan yeni partinin kurucular kurulu üyesi olabilmek için imza verdiği iddia edildi.