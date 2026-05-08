Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kızı İpek Özel’in de aralarında bulunduğu staj dönemini başarıyla tamamlayan avukatlar için İstanbul Barosu’nda düzenlenen avukatlık ruhsat törenine katıldı.
İKİ YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören İpek Özel, 2024 yılında mezun olmuş, Ülker Sports Arena’da düzenlenen mezuniyet töreninde Özgür Özel, kızını yalnız bırakmamıştı.