CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesaptan yapılan tehditlerle ilgili yeni gelişme.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in adresini sosyal medyadan paylaşarak tehdit eden kişi, Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.
Sözcü TV yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da tehditlerde bulunan kişinin yakalandığını aktardı.
OLAY
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı.
Saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşılmıştı.
Paylaşımlarda, Özgür Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi yazılarak, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri kullanılmıştı.