CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada İstinaf Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemindeki etkisini sürdürüyor. Mahkeme kararı kapsamında mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin yeniden göreve dönmesine hükmedildiği ifade edildi. Kararın ardından CHP kulislerinde hareketlilik yaşanırken, Özgür Özel cephesinde dikkat çeken bir gelişme daha gündeme geldi. İddialara göre Özel’in yakın koruma ekibinde düzenlemeye gidildi ve koruma personeli sayısı yarı yarıya azaltıldı. KORUMA SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLDÜ Edinilen bilgilere göre daha önce 24 kişiden oluştuğu belirtilen koruma ekibinin 12 kişiye düşürüldüğü öne sürüldü. Söz konusu değişikliğin mahkeme kararının ardından alınan idari düzenlemeler kapsamında gerçekleştiği iddia edildi.

