Parti programı, tüzüğü ve en önemlisi ismi CHP lideri Özel, ilk kez Sözcü TV ekranlarında duyurmuştu Yeni Parti’yi.

HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI

Adli tatile sayılı günler kala, istinaf mutlak butlan dosyasını Yargıtay’a gönderdi. Ancak dosyanın Eylül başında görülebileceği ifade ediliyor. Haliyle Özel kanadının yeni partiye ilişkin hazırlıkları da hız kazandı.

BAZI VEKİLLER BİNAYI GEZDİ

Sözcü grubu genel merkez için iddia edilen binaya gitti. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri binayı gezdi ve bir parti için uygun olduğu görüşü dile getirildi.

GELECEK PARTİSİ'NİN İLK KULLANDIĞI BİNA

Özel’in yeni partisi için belirlediği genel merkez binası, Gelecek Partisi’nin ilk kullandığı bina. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan binayı 2024 yerel seçimlerinden sonra Gelecek Partisi boşaltıp daha küçük bir bina tutmuştu.

Binanın üzerindeki satılık veya kiralık brandası kalkmasa da devam eden hazırlıkları Sözcü TV görüntüledi.