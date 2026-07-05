Yeni parti çalışmaları için peş peşe kamuoyu yoklamaları yapan ve hazırlanan anketleri inceleyen CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in masasına son olarak Metropoll tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Nabzı - Haziran" anketi sunuldu.





Yeni parti çalışmaları için peş peşe kamuoyu yoklamaları yapan ve hazırlanan anketlere bakan Özel'in önüne son olarak Metropoll tarafından hazırlanan anket sunuldu.



MUTLAK BUTLAN SONRASI ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU İLK KEZ ANKETTE YARIŞTI



Yapılan kapsamlı genel seçim anketinde ilk kez 'mutlak butlan' kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ile Özel'in kuracağı yeni parti de ayrı ayrı yarışmış oldu.



Anket sonuçlarına göre Özel'in kuracağı yeni parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33,8 oy oranı ile Türkiye'nin birinci partisi olurken, AKP'nin oy oranı ise kararsızların dağıtılmasının ardından ancak yüzde 27'de kalabildi.





KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ BARAJ ALTINDA



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ise anket sonucuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra dahi barajın altında kalmaya devam etti.



Rapora göre Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP, bugün yapılacak bir genel seçimlerde anket yüzde 5 oy oranına ulaşabilmekte.



Ankette kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra diğer dikkat çeken oy oranları ise şu şekilde:



Özgür Özel'in yeni partisi: Yüzde 33,8



AKP: Yüzde 27,0



Kılıçdaroğlu -CHP: Yüzde 5



MHP: Yüzde 6,6



İYİ Parti: Yüzde 4,5



DEM Parti: Yüzde 11



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3



Zafer Partisi: Yüzde 3,5



Anahtar Parti: Yüzde 2,3









