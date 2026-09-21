YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 12.00’de toplandı. Gündem maddelerinden birinin parti adının değiştirilmesi olduğu belirtildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, iki parti arasındaki isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvurduğu, Yargıtay’ın da YENİ Parti’nin adını değiştirmesi yönünde bildirimde bulunduğu aktarıldı. YENİ Parti ise konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Parti yönetimi, AYM’den kendi lehlerine bir karar çıkmasını bekliyor.

4 İSİM ÖNE ÇIKTI

Senem Toluay Ilgaz’ın hazırlayıp sunduğu Öncesi Sonrası programında konuşan Sözcü TV Muhabiri Bala Ateş Irmak, isim tartışmasına ilişkin son kulis bilgilerini aktardı:

"Olası isim değişikliği masalarında kurmayların ve Özgür Özel'in. Çünkü Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliği nedeniyle Yargıtay'a değiştirilsin talebinde bulundu. Yargıtay da değiştirilmesini istedi ama YENİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM'den çıkacak karar bekleniyor. YENİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden lehlerine karar çıkmasını bekliyor. Çünkü isimde o kadar büyük bir benzerlik olmadığı işaret ediliyor, sandıkta karışma olmayacağı, pusulada 'YENİ' olarak yer alacağı, kafa karışıklığına yol açmayacağı ifade ediliyor.

Olası isim değişiklikleri gündemde... Bunlardan biri de 'Yeni Değişim Partisi', 'Yeni Başlangıç Partisi' ya da 'Türkiye'nin Yeni Partisi' Özgür Özel, bu isimleri kendi dile getirdi aslında ama 'Yeni' kalacak diyorlar. Çünkü vatandaş, toplum belirledi bu ismi. Önüne sonuna eklemeler olabilir. Edindiğimiz bilgiye göre 'Halkın Yeni Partisi' üzerinde de duruluyor. Bu isim değişikliği kurultayda da yapılabilir ya da kurucular kurulu toplantısında da değiştirilebilir."

"OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Yeni Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00’de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.