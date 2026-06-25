CHP kurmaylarının yeni parti için işaret ettiği 20 Temmuz tarihi yaklaşırken, parti kulislerinde hareketlilik arttı.

CHP lideri Özgür Özel, TBMM’deki makam odasında bazı milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni parti hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TALEP ARTIYOR

Milletvekillerinden edinilen bilgilere göre Özel, görüşmede yeni parti fikrine ilişkin düşüncelerini sordu. Toplumda yeni partiye yönelik desteğin, mutlak butlan kararının ilk günlerinde yüzde 10 seviyesindeyken bugün yüzde 70’e kadar yükseldiği bilgisi de toplantıda paylaşıldı.

SAHADAN OLUMLU MESAJLAR

Toplantıda söz alan milletvekilleri, saha çalışmalarında edindikleri izlenimleri aktardı. Yeni parti talebinin vatandaşlar arasında giderek güçlendiğini belirten milletvekilleri, “Halk, yaşananları iktidar yürüyüşünü engellemeye yönelik bir hamle olarak görüyor. Sokaktaki destek, CHP’yi yıllar sonra Türkiye’nin birinci partisi yapan kadroların yanında duruyor” değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ YOL AÇACAĞIZ"

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Özel’in ise milletvekillerine, “Felaket senaryosu” olarak nitelendirilen CHP’nin seçime girememesi ya da butlan yönetiminin kurultay yapmamakta ısrar etmemesi durumunda yol haritalarının hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Milletvekillerine, “CHP’den istifa etmeyin” dediği öğrenilen Özel’in, “Eğer iktidar yürüyüşümüzü engellerlerse bir yol açacağız, o yolda birlikte yürüyeceğiz” dediği savunuldu. Bu kapsamda Özel’in milletvekillerine, “Yeni parti senaryosuna geçilene kadar halk ile birlikte olun, iktidar yürüyüşümüzün engellenemeyeceğini anlatın” dediği öğrenildi.

GENEL MERKEZ’DEN MARKAJ

CHP kaynaklarına göre, CHP Lideri Özgür Özel lehine açıkça pozisyon almayan milletvekilleri Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından yakın markaja alınacak.

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi milletvekillerine, “Birlikte, uyumlu çalışmak istiyoruz” mesajını verecek.

Kılıçdaroğlu da milletvekilleriyle bizzat görüşecek. CHP Genel Merkezi, Özel kanadının, “Yeni parti için kritik eşik” olarak işaret ettiği 20 Temmuz’a kadar milletvekillerine, “CHP’de kalın” baskısı kuracak.