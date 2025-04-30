CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabasi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Yarın yapacağımız miting öncesi AK Partili Başakşehir Belediyesi ve iktidar, alanın elektriğini keserek halkın sesinden korktuğunu bir kez daha gösterdi. Karanlık oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz! Biz buradayız, halk için, hak için meydandayız!" notunu düşen Kayabasi şunları söyledi:

"MİTİNG İÇİN BURAYI KARARTTILAR"

*Kıymetli Başakşehir'li komşularımız da İstanbul'lu komşularımız yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Bahçeşehir Marmaray durağında yapacağı miting alanını son bir kez kontrol yapmak için gençlik kollarımızı ve ilçe yöneticilerimizi alana geldik.

*Haftalardır, aylardır, yıllardır bu alanda yaklaşık 40 tane elektrik direğinin yandığını ve buranın ışıl ışıl olduğunu biliyoruz.

*Ama yarın miting için burayı kararttılar. Bu alan Başakşehir Belediye Başkanlığı'na, aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'na ve aynı zamanda da Devlet Demiryolları'na ait bir alan.

*Genel Başkanımızın yarın kanala, talana ve yalana 'hayır' demek için demokrasi mitingini gerçekleştireceği bu alanı AKP iktidarı ve Bakanlık ve Başakşehir Belediyesi adeta karanlığa gömmüş.

"BU ALANI DOLDURACAĞIZ"

*Biz yarın burada on binler, yüz binler olacağız ve buranın umut ediyoruz ki bu karanlığı hem ülkemize aydınlığa kavuşturmak açısından hem de yarın yapacağımız mitingde aynı karanlık görüntüyü görmemeyi umut ediyoruz.

*Tabii ki Başakşehir Belediyesi'nin yıllardır İBB ile nasıl rekabet içerisinde olduğunu ve Ekrem Başkan'ın hizmetlerini nasıl engellediğini biliyoruz. Bugün yine aynı şekilde, yarın yapacağım bir mitingde de Ekrem Başkan'a özgürlük içinde biz bu mücadeleyi, bu alanları dolduracağız.

*Gerekiyorsa cep telefonlarımızı aydınlatacağız ve ülkenin bu karanlık durumunu aydınlığa kavuşturmak için alanlarımızı, meydanlarımızı, mitinglerimizi dolduracağız ve haykıracağız. Ülkeye özgürlük diyeceğiz. Ekrem Başkana özgürlük diyeceğiz.