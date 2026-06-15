Yargı kararıyla CHP'de genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle daha geldi.
CHP lideri Özgür Özel'in sosyal medya platformu Instagram'daki "Özgür Özel İletişim" hesabının kapatıldığı ortaya çıktı.
Özel'in X platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir Instagram hesabının açıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in Instagram iletişim hesabına butlancılar tarafından el konulduğu için yeni hesap açtık. Takip edelim, paylaşalım, sesimizi, dayanışmamızı büyütelim" ifadelerine yer verildi.
HESABI TAKİPTEN ÇIKARILMIŞTI
21 Mayıs'ta Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nı iptal edilmiş, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine karar verilmişti.
Bu gelişmenin ardından CHP'nin X hesabı, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından alınan Özgür Özel ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarını takipten çıkmıştı.
Profilde Özel'in hesabı, İmamoğlu'nun ‘Cumhurbaşkanlığı aday ofisi' adlı iki hesabı ve ‘CHP TBMM Grup Başkanlığı' hesaplarının takipten çıkıldığı, Kılıçdaroğlu'nun hesabınınsa takibe alındığı görüldü.