Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından CHP'den ayrılan 91 milletvekili, Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz'da YENİ Parti'yi kurdu.



YENİ Parti'nin Siyasi Partiler Kanunu gereğince CHP'ye ayrılan hazine yardımından yararlanamaması üzerine Özel, partinin mevcut maddi imkanları için "Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik" ifadelerini kullanmıştı.





Dün akşam saatlerinde resmen bağış kampanyasını başlatan YENİ Parti'ye seçmenden büyük bir destek geldi.

“BAĞIŞ KAMPANYASI ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADI”

YENİ Parti MYK üyeleri, bugün TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Sekreter Yunus Emre, bağış kampanyasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Tabii miktar söyleyecek durumda değilim, onu bilmiyorum ama bizi heyecanlandıran şu oldu: Çok geniş, yüz binlerce insanın anladığım kadarıyla katılacağı ve herkesin kendi bütçesine göre katkıda bulunabileceği çok etkili bir kampanya olduğunu anlıyoruz. Bizim açımızdan çok güçlü, çok etkili bir başlangıç oldu. Bizi heyecanlandıran, mutlu eden çok yaygın olması, çok farklı şehirlerden olması ve herkesin kendi gücüne, kendi imkanlarına göre bunu bir görev olarak düşünüp bir katkı yapmış olması. Birkaç saat içinde bile bu durum bizi etkiledi.”