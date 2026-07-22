CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel dün son kez Grup kürsüsüne çıkarak yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı. Özel'in kuracağı yeni partiye CHP'den 90 vekilin katılması beklenirken, gözler Hazine yardımına çevrildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığına göre, Özel'in yeni partisi Meclis'te 90 milletvekilinin üzerine çıksa dahi Hazine yardımı alamayacak. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın ek 1’inci maddesine göre siyasi partilere yapılacak devlet yardımı, son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranına göre belirlenirken, devlet yardımından yararlanabilmek için partinin son seçime katılması ve en az yüzde 3 oy alması gerekiyor.

Mevcut kanunlara göre, Özel'in yeni partisinin Hazine yardımı alabilmesi için seçimlere katılıp yüzde 3'ün üzerinde oy alması gerekecek.

HAZİNE YARDIMI SİSTEMİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

1965: Siyasi partilere yönelik devlet finansmanı ilk defa hukuki bir temele oturtuldu.

1971: Anayasa Mahkemesi, devlet desteğine dair ilk hukuki mevzuatı iptal etti. İlerleyen dönemlerde sistem yeni esaslar çerçevesinde tekrar yapılandırıldı.

1983: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi ve devlet katkısının temel kuralları yeniden düzenlendi.

1995: Anayasa’nın 68. maddesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle siyasi partilere "yeterli düzeyde ve adil mali destek" verileceği ilkesi Anayasa metnine eklendi. Bu adımla Hazine desteği anayasal bir teminat kazandı.

2000’li yıllar: Mazeret ve kriterler çeşitli mevzuat değişiklikleriyle güncellendi. Desteğe hak kazanacak partilerin genel seçimlerde ulaşması gereken oy eşiği ile yardımın hesaplama metodu yeniden belirlendi.

2014: Hayata geçirilen yasal değişiklikle Hazine yardımına hak kazanma oy oranı barajı yüzde 7 seviyesinden yüzde 3’e çekildi. Yapılan bu esnetmeyle birlikte daha geniş bir parti kitlesinin devlet yardımından faydalanmasına imkan sağlandı.