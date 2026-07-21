CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi partinin kuruluş sürecini başlattıklarını açıkladı.
"Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyen Özel, yeni kurulacak partiyle ilgili, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.
86 VEKİL GEÇECEK İDDİASI
Öte yandan, açıklamaların ardından CHP'den en az 86 milletvekilinin istifa ederek "yeni partiye" katılacağı iddia edildi.
Söz konusu iddianın gerçekleşmesi halinde, yeni parti TBMM'de AKP'nin ardından en fazla milletvekiline sahip parti konumuna yükselecek.
Böylece "mutlak butlan" kararıyla yeniden genel başkan yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin milletvekili sayısı 135'ten 49'a düşecek.
MECLİS'TE VEKİL DAĞILIMI
Meclis'te aktif olarak 592 milletvekili bulunuyor.
Sandalye dağılımı şu şekilde:
AKP: 277
CHP: 135
DEM Parti: 56
MHP: 46
İYİ Parti: 29
Yeni Yol Partisi: 20
Bağımsızlar: 11
Hüdapar: 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1