Özgür Özel’in CHP’den istifası sonrası Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından "Gelin canlar bir olalım, Bir yürüyüş eyleyelim” paylaşımı yaparak Özel’e desteğini açıkladı.

‘ÖZGÜR ÖZEL ÖNDERLİK EDİYOR’

Erkek, gazeteci Şaban Sevinç’e yaptığı açıklamada da, "Türkiye İttifakını kuruyor Genel Başkanımız. Türkiye’nin tüm demokratları birleşecek. Bu bir onur, adalet, demokrasi, refah mücadelesi. Özgür Özel bu mücadelede asla yalnız yürümeyecek. Gençler, kadınlar, köylüler, emekliler…halk bu yolu açtı zaten, Özgür Özel önderlik ediyor” dedi.

‘YENİ PARTİ’YE KATILMAYI KONUŞACAĞIZ’

Erkek sözlerini, “Ben de Çanakkale Belediye Başkanı olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüyeceğim. Şimdi Çanakkale’ye dönüyorum. İlk iş meclis grubumuzu toplayıp birlikte Yeni Parti’ye katılmayı konuşacağız” ifadeleriyle sonlandırdı.