Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekibi arasında diyalog kanalı bir ölçüde açıldı. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ile avukatını, Özgür Özel de görüşmeler için iki isim belirledi. Bu kişiler bir araya gelip sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüşecek. Sürecin başlaması önemliydi. İki kesimle de diyaloğu bulunan Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç temaslarını sürdürüyor. Sonuç alınır ya da alınmaz ama en azından bazı yolların denenmesi gerekiyor. Ancak, iki taraftan da birleşmeyi istemeyenler var.

Özgür Özel, bayramda gazetemize yaptığı açıklamada, “Bizi partimizden uzaklaştırmak istiyorlar ama ayrılmayacağız” demişti. 26 Temmuz’a kadar CHP’nin kurultayının yapılmaması halinde partinin seçime giremeyeceği belirtiliyor. Böyle bir durum kuşkusuz CHP’yi bitirir. Konuştuğumuz birçok hukukçu, ‘butlan’ kararının Yargıtay’da olmasının kurultayın yapılmasına bir engel oluşturmadığı görüşünde. Seçime sokulmama olasılığına karşı bazı hazırlıklar yapılıyor. Bunun için bir değil, iki siyasi partinin kurulması, ikisinin de bir erken seçime hazır hale getirilmesi planlanıyor.

ÖNCE CHP KURULTAYI

Özgür Özel’in önceliği CHP’nin kurultayı toplaması. Bunun için 900 delege, kurultay toplanması için imzasını attı. Kurultay çağrı dilekçeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edilecek ve partinin 15 gün içinde kurultaya çağrılması istenecek. Bu istek yerine getirilmezse, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılacak.

Bu süreç yürürken, zamandan kazanmak için yeni bir siyasi parti kurulması çalışması da sessiz-sedasız yürüyor. Parti kurmak kolay. 30 kişinin bir araya gelmesi, dilekçeyi İçişleri Bakanlığı’na vermesiyle parti kurulmuş oluyor. Asıl işler kuruluş dilekçesinden sonra başlıyor. Parti kuruldu ama önemli olan bu partinin yapılacak seçimlere katılabilmesi.

Seçime katılabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen temel koşulları sağlaması gerekiyor. Partilerin uyması gereken zorunlu kriterler şunlar:

ÖRGÜTLENME, KONGRE, YSK TESPİTİ

Partinin oy verme gününden en az altı ay önce illerin en az yarısında (41 il’de) teşkilatını kurmuş olması gerekir. Bir ilde teşkilatlanmış sayılmak için merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde ilçe teşkilatı kurulmuş olması zorunlu.

Teşkilatlanmanın tamamlandığı illerde, oy verme gününden en az altı ay öncesine kadar partinin büyük kongresini yapması zorunlu. Ayrıca parti tüzüklerinde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerin üst üste iki defadan fazla ihmal edilmemiş olması koşulu aranıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncel üye ve teşkilat kayıtları incelenecek. Yasada öngörülen koşulları sağlayan ve seçime girme yeterliliğine sahip olduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saptanan siyasi partiler, seçimlerden önce Resmi Gazete’de ilan edilecek. O listeye giremeyen parti, seçime katılamayacak.

ZOR BİR SÜREÇ

Bu süreçleri geçirmek kolay olmuyor. İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında Meral Akşener neler çekmişti. İçişleri Bakanlığı’nın parti kuruluşunu engelleyeceği iddiaları üzerine, “Sandalyemle İçişleri Bakanlığı önüne gelip oturacağım” demişti. Her olasılığa karşın, İYİ Parti’nin 5 milletvekilinin yanı sıra grup kurabilmesi için CHP 15 milletvekilini İYİ Parti’ye ödünç vermiş, dolayısıyla partinin seçime katılması önündeki engel “Grubu olan parti” olduğu için aşılmıştı. Bugün, yeni kurulan partinin TBMM’de grubu olsa bile bu seçime katılabilmesinde dikkate alınmıyor.

İYİ Parti’nin kuruluşunda Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, teşkilatçılığını konuşturmuş, en hızlı bir şekilde partinin seçime katılma koşullarını yerine getirmesi yaklaşık dört ayda tamamlanmıştı. Özgür Özel’in liderliğinde kurulabilecek partiyle, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisinin kuruluşunu bir tutmamak gerekiyor. Çünkü, Özgür Özel’in kuracağı partinin 110 milletvekili var. Parti kurulduğu gün, ana muhalefet partisi olacak. Nereden bakarsanız 420 CHP’li belediye başkanından 370’e yakını Özgür Beyin yanında gözüküyor.

CHP ÜZERİNE OYUNLAR

CHP’de yeni parti kuruluş çalışmalarını Özgür Özel’in Genel Başkanlığı döneminde Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin yürütüyor. Kendisine büyük güven duyulan, polemiklerden uzak duran Ensar Aytekin aslında bu çalışmalara butlan kararından önce başlamıştı. Çünkü, butlan kararı çıkabileceği de değerlendiriliyordu.

CHP’nin, kurultaylarının geçersiz olduğu gerekçe gösterilip seçime katılması engellenebilir. CHP’nin kapatılabileceği Savcılık iddianamesinde geçti. Bu durum biline biline CHP’nin yeni bir parti kurmaması da düşünülemez. CHP her türlü olasılığa karşı hazırlık yapıyor. CHP’nin seçime sokulmaması olasılığına karşın yedekte bir parti olacak. Bununla da yetinilmeyecek. Seçime katılma hakkı bulunan 41 siyasi parti arasından az seçmenli bir parti de yedekte tutulacak.

Bu fikir Özgür Özel ve arkadaşlarında uzun süredir var. Yoksa ‘butlan’ olsun, Özgür Özel ve arkadaşlarını partiden ihraç etsinler, kalan milletvekillerinin çoğu partiden istifa etsin, başka parti kurulsun diye bir düşünceleri yok.

YENİ PARTİ’NİN ADI

Özgür Özel, bu çalışmaları yaptırırken, 21 Mart 2025’ten bu yana cezaevinde tutulan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüş alış-verişinde bulunuyor.

Yeni bir parti kurulacaksa, bunun adı “İstiklal Partisi” olacak. Bu isim dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Kuşkusuz bu süreçte değişik isim önerileri de olacaktır. Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşuluyor.